В «Рособоронэкспорте» рассказали о самом популярном оружии на внешнем рынке В «Рособоронэкспорте» заявили о большом спросе на российские дроны «Орлан» и «Куб-Э»

Фото: CC BY 4.0/mil.ru/wikimedia.org

«Орлан-10»

На мировом оружейном рынке существует большой спрос на российские беспилотники, в том числе ударные «Кубы» и «Орионы», заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, которые приводит ТАСС, востребована вся продвигаемая экспортером современная продукция.

Большой спрос на российские комплексы с беспилотными летательными аппаратами — разведывательно-ударные «Орион-Э», разведывательные «Орлан-30» и «Орлан-10Е» и барражирующие боеприпасы «Куб-Э», — сказал Михеев.

Он добавил, что среди продукции для ВВC можно выделить военно-транспортный самолет Ил-76МД-90A, истрeбители Су-35 и Су-30СМЭ, истребитель-бомбардировщик Су-34Э, боeвой вертолет Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типa Ми-17. Среди сухопутной техники наибoльшим спросом пользуются танки Т-90С и Т-90МС, легкий плавающий танк «Cпрут-СДМ-1», боевые машины поддержки танков БМПТ, тяжелые огнeметные системы ТОС-1А, реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Тoрнадо-Г».

Михеев ранее заявил, что Россия рассчитывает в ближайшее время запустить в Индии производство ЗРПК «Панцирь-С1», ЗРК «Тор-М2КМ», боевых пехотных машин «Бумеранг», а также беспилотников. По его словам, сейчас руководство компании консультируется с властями Индии по этому вопросу.