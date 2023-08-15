В концерне «Калашников» назвали особенности нового АК-19 Представитель «Калашникова»: преимущество нового АК-19 — в пламегасителе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомат АК-19

Главное преимущество нового короткоствольного автомата АК-19 заключается в несъемном пламегасителе, на который крепится прибор малошумной стрельбы, рассказал NEWS.ru представитель концерна «Калашников» на форуме «Армия-2023». Эксперт пояснил, что новая модель также включает в себя успешные наработки из прошлых образцов автоматов Калашникова.

Преимущество АК-19 — мы сделали несъемный пламегаситель, на который сразу крепится прибор малошумной стрельбы. Он работает по принципу эксцентрика. Также в новой модели присутствуют элементы из разработок АК-12 вроде несъемной газовой трубки, рукоятки из полимера и складной телескопический приклад, — рассказал специалист.

Представитель концерна пояснил, что новая модель использует патрон калибра 5,56×45, который используют в НАТО, и будет предназначена для экспорта в другие страны, а не для использования в самой России.

Интерес [к новому АК-19] будет [исходить] от стран, у которых на вооружении стояли похожие [виды] оружия и которые используют патроны НАТО. Переход на новые [виды оружия] обходится дорого — это и переобучение персонала, и переквалификация ремонтных частей, — пояснил эксперт.

В подмосковном выставочном центре «Патриот» начался международный военно-технический форум «Армия-2023», который продлится до 20 августа. Ожидается, что мероприятие посетит около 70 иностранных делегаций, которые приедут оценить последние новинки российской оборонной промышленности.