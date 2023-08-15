Военный эксперт рассказал, попадут ли на СВО новые беспилотные авто из РФ Капитан Дандыкин: российские беспилотные машины рано отправлять в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сухопутный беспилотник «Зубило»

Беспилотные транспортные средства с военно-технического форума «Армия-2023» вроде бронированной машины «Зубило» еще не готовы к участию в СВО сказал NEWS.ru капитан I ранга Василий Дандыкин. Военный эксперт считает, что эта российская техника требует доработки и проверки в реальных условиях боевых действий, прежде чем попадет в серийное производство.

Даже на улицах Москвы пока еще нет беспилотных транспортных средств, — отметил Дандыкин.

Специалист говорит, что беспилотные автомобили будут прежде всего нужны для того, чтобы подменять реальных водителей в экстремальных заданиях, к примеру в операциях по эвакуации раненых солдат из опасных зон.

Эксперт напомнил, что другие передовые армии мира, особенно США, в настоящее время также активно занимаются разработкой беспилотных машин, но пока у них нет моделей, которые они ставят на вооружение.

Я не видел, чтобы у Украины с ее оружием от НАТО были беспилотные транспортные средства. Все их военные машины с рычагами и рулями, — сказал специалист.

В подмосковном выставочном центре «Патриот» начался международный военно-технический форум «Армия-2023», который продлится до 20 августа. Ожидается, что мероприятие посетит около 70 иностранных делегаций, которые приедут оценить последние новинки российской оборонной промышленности.