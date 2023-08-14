Военнослужащие на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»
В Подмосковье завершился первый день международного военно-технического форума «Армия-2023».
Участников форума по видеосвязи приветствовал президент России Владимир Путин, подчеркнувший важность международного сотрудничества.
«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами», — заявил президент.
Появился на форуме и министр обороны России Сергей Шойгу. Он, в частности, осмотрел стенды с экспозициями Ирана, Китая и Индии.
Гости выставки также могли увидеть новейшие российские разработки в сфере вооружений, среди которых беспилотный автомобиль «Зубило», броневик «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс», вездеход «Русак», модификации танков Т-64М и Т-90 «Прорыв», и другие.
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: МО РФ
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: МО РФ
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетитель Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Противолодочный вертолет КА-27ПЛ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Противолодочный вертолет КА-27ПЛ
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тактический БПЛА LOONG 5 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тактический БПЛА LOONG 5 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минный трал МТ1 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Минный трал МТ1 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вездеход Русак на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вездеход Русак на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Корабельный боевой модуль «Нарвал» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Корабельный боевой модуль «Нарвал» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ракета «305Э» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ракета «305Э» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2023»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тайфун ВДВ с зенитной установкой ЗУ 23/30М1
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Тайфун ВДВ с зенитной установкой ЗУ 23/30М1
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
125-мм противотанковая пушка 2С25
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Танк Т-14
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Танк Т-14
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ