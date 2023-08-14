В Подмосковье завершился первый день международного военно-технического форума «Армия-2023».

Участников форума по видеосвязи приветствовал президент России Владимир Путин, подчеркнувший важность международного сотрудничества.

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами», — заявил президент.

Появился на форуме и министр обороны России Сергей Шойгу. Он, в частности, осмотрел стенды с экспозициями Ирана, Китая и Индии.

Гости выставки также могли увидеть новейшие российские разработки в сфере вооружений, среди которых беспилотный автомобиль «Зубило», броневик «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс», вездеход «Русак», модификации танков Т-64М и Т-90 «Прорыв», и другие.

 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин (слева направо) на пленарном заседании в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: МО РФ

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители перед пленарным заседанием в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Посетитель Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетитель Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Противолодочный вертолет КА-27ПЛ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Противолодочный вертолет КА-27ПЛ

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Тактический БПЛА LOONG 5 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тактический БПЛА LOONG 5 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Минный трал МТ1 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минный трал МТ1 на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Вездеход Русак на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вездеход Русак на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2023»

Корабельный боевой модуль «Нарвал» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Корабельный боевой модуль «Нарвал» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Ракета «305Э» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ракета «305Э» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2023»

Тайфун ВДВ с зенитной установкой ЗУ 23/30М1

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тайфун ВДВ с зенитной установкой ЗУ 23/30М1

125-мм противотанковая пушка 2С25

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

125-мм противотанковая пушка 2С25

Танк Т-14

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Танк Т-14

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ