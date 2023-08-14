Путин, «Русак» и «Зубило»: как прошел первый день форума «Армия-2023»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023»

В Подмосковье завершился первый день международного военно-технического форума «Армия-2023».

Участников форума по видеосвязи приветствовал президент России Владимир Путин, подчеркнувший важность международного сотрудничества.

«Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами», — заявил президент.

Появился на форуме и министр обороны России Сергей Шойгу. Он, в частности, осмотрел стенды с экспозициями Ирана, Китая и Индии.

Гости выставки также могли увидеть новейшие российские разработки в сфере вооружений, среди которых беспилотный автомобиль «Зубило», броневик «Тигр-М» в варианте «Безумный Макс», вездеход «Русак», модификации танков Т-64М и Т-90 «Прорыв», и другие.