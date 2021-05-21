В РФ испытывают макеты новой высокоточной ракеты «Монолит»

https://static.news.ru/photo/dba99410-ba97-11eb-bc71-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

Испытания макетов новейшей высокоточной авиационной ракеты «Монолит» калибра 122 мм начались в России. Об этом рассказал исполнительный директор научно-производственного концерна «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин, сообщает РИА Новости.

В настоящее время проводятся эскизно-техническое проектирование и стендовые испытания макетов с целью уточнения основных конструктивных и технических характеристик, — пояснил он.

Кочкин добавил, что если испытания дадут положительный результат, то государственный заказчик станет прорабатывать вопрос о постановке опытно-конструкторской работы, сроках её проведения и источниках финансирования. При этом говорить о сроках госиспытаний ракеты ещё рано, подчеркнул исполнительный директор.

«Монолит» классифицируется как ракета, корректируемая на конечном участке траектории. Остальные её характеристики пока держатся в тайне.

Ранее стало известно, что член коллегии Военно-промышленной комиссии и Морской коллегии при правительстве РФ Владимир Поспелов рассказал: испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» проходят в плановом режиме и вошли в завершающую стадию. Перед промышленностью поставлена задача выйти на готовность к серийному производству «Цирконов».