В Минобороны Британии анонсировали масштабные военные учения в Балтике

Объединённые экспедиционные силы под командованием Великобритании проведут военные учения для демонстрации свободы передвижения в Балтике, сообщил британский министр обороны Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News. Это коалиция, сформированная Лондоном в 2014 году, в которую входят суда ВМС Эстонии, Нидерландов, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии.

Уоллес заявил, что государства проведут предупредительные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море, — говорится в сообщении.

20 февраля министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американские и польские солдаты начали военные учения вблизи границы с Украиной. По его словам, в манёврах задействованы военнослужащие 18-й механизированной дивизии Войска польского, а также солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский ранее сообщил, что в Польшу могут быть направлены дополнительные подразделения армии США. Они будут временно находиться на территории государства.