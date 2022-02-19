Солдаты США в Польше начали учения вблизи украинской границы

Американские и польские солдаты начали военные учения вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter.

В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, — написал он в Twitter.

W weekend Å¼oÅnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpoczÄli w poÅudniowo- wschodniej Polsce wspÃ³lne Äwiczenia z amerykaÅskimi Å¼oÅnierzami @82ndABNDiv . Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeÅstwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP — Mariusz BÅaszczak (@mblaszczak) February 20, 2022

Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин ранее сообщил, что Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе. Отмечается, что в ходе проверки будут проработаны оборонительные действия, которые не были ранее отработаны во время учений.

Американский журналист Дэвид Мартин заявил в эфире CBS со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.

Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире этого же телеканала заявил, что Россия «не вторгалась на Украину» и планов такого рода «не существует». По его словам, Россия также не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.