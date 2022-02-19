Солдаты США в Польше начали учения вблизи украинской границы
Антон Соловьев
Антон Соловьев
21:49, 20 февраля 2022
Фото: mblaszczak/twitter.com
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Американские и польские солдаты начали военные учения вблизи границы с Украиной. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter.
В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского начали на юго-востоке Польши совместные учения с американскими солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, — написал он в Twitter.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин ранее сообщил, что Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе. Отмечается, что в ходе проверки будут проработаны оборонительные действия, которые не были ранее отработаны во время учений.
Американский журналист Дэвид Мартин заявил в эфире CBS со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.
Посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире этого же телеканала заявил, что Россия «не вторгалась на Украину» и планов такого рода «не существует». По его словам, Россия также не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.