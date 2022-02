CBS: российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину

Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.

NEWS: The U.S. has intelligence that Russian troops have received orders to proceed with an invasion of Ukraine. “The commanders on the ground are making specific plans for how they would maneuver in their sector of the battlefield,” CBS David Martin reports on @FacetheNation . pic.twitter.com/uKsfdWRQjV