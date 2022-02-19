CBS: российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину

Американский журналист телеканала CBS Дэвид Мартин заявил со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. Видео появилось в Twitter-аккаунте телеканала. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.

У США есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать в своих секторах поля боя, — сообщил Мартин.

Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.

NEWS: The U.S. has intelligence that Russian troops have received orders to proceed with an invasion of Ukraine. âThe commanders on the ground are making specific plans for how they would maneuver in their sector of the battlefield,â CBS David Martin reports on @FacetheNation . pic.twitter.com/uKsfdWRQjV — Face The Nation (@FaceTheNation) February 20, 2022

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире этого же телеканала заявил, что Россия «не вторгалась на Украину» и планов такого рода «не существует». По его словам, Россия также не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка не фиксирует формирование ударных группировок российских войск на своих границах. В то же время он добавил, что это не значит, что при желании РФ не сможет её развернуть. По словам министра, этот процесс «может занять от недели до полумесяца в зависимости от того, какой план у РФ».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал происходящую сейчас эскалацию в Донбассе доказательством точности прогнозов США насчёт подготовки России к «вторжению» на Украину. Это же, по словам Блинкена, подтверждается и решением продолжить учения РФ и Белоруссии. Россия пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, считает он.

18 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.