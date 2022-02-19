CBS: российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:58, 20 февраля 2022
Фото: mil/vk.com
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Американский журналист телеканала CBS Дэвид Мартин заявил со ссылкой на данные разведки США, что российские войска «получили приказ» о вторжении на Украину. Видео появилось в Twitter-аккаунте телеканала. По его словам, сейчас российское военное командование разрабатывает план действий на поле боя.
У США есть разведданные о том, что российские командиры получили приказ приступить к вторжению на Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать в своих секторах поля боя, — сообщил Мартин.
Он добавил, что вторжение может начаться с атаки на Киев. Кроме того, Москва планирует осуществить кибератаки на ресурсы Украины.
NEWS: The U.S. has intelligence that Russian troops have received orders to proceed with an invasion of Ukraine. âThe commanders on the ground are making specific plans for how they would maneuver in their sector of the battlefield,â CBS David Martin reports on @FacetheNation. pic.twitter.com/uKsfdWRQjV
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире этого же телеканала заявил, что Россия «не вторгалась на Украину» и планов такого рода «не существует». По его словам, Россия также не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка не фиксирует формирование ударных группировок российских войск на своих границах. В то же время он добавил, что это не значит, что при желании РФ не сможет её развернуть. По словам министра, этот процесс «может занять от недели до полумесяца в зависимости от того, какой план у РФ».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал происходящую сейчас эскалацию в Донбассе доказательством точности прогнозов США насчёт подготовки России к «вторжению» на Украину. Это же, по словам Блинкена, подтверждается и решением продолжить учения РФ и Белоруссии. Россия пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, считает он.
18 февраля президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.