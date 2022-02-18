Байден: Россия в ближайшие дни нападёт на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе. Москва всё ещё может вернуться за стол переговоров, добавил американский лидер. Прямую трансляцию выступления президента США вело агентство Reuters в YouTube.

Россия планирует начать свою военную операцию против Украины в ближайшие дни. Целью также станет столица страны - Киев, - заявил Байден.

Он обвинил самопровозглашённые ДНР и ЛНР в том, что они пытаются спровоцировать правительство Украины к военным действиям. Он напомнил про случай попадания снаряда в детский сад в Донбассе. Украина не заинтересована в эскалации конфликта на востоке страны, отметил Байден.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее заявил, что на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса. Он считает, что Киев пытаются спровоцировать, а сам Данилов не видит полномасштабного вторжения со стороны России. Он подтвердил участие Зеленского в конференции в Мюнхене в субботу, хотя американский президент Джо Байден до этого сказал, что озабочен отъездом украинского коллеги из страны.