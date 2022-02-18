У Украины нет приказа на освобождение территорий Донбасса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине нет приказов на освобождение территорий Донбасса. Он считает, что Киев пытаются спровоцировать, а сам Данилов не видит полномасштабного вторжения со стороны России, пишет РИА Новости. Он подтвердил участие Зеленского в конференции в Мюнхене в субботу, хотя американский президент Джо Байден до этого сказал, что озабочен отъездом украинского коллеги из страны.

Украина согласна выполнять Минские соглашения, но не в российской логике, — добавил секретарь украинского СНБО.

Тем временем в Донбассе готовится масштабная эвакуация населения. Об этом днём, 18 февраля, объявил глава ДНР Денис Пушилин. Сейчас в регионе относительно спокойно, обстрелы прекратились, однако некоторые жители стремятся закупить всё необходимое и поскорее покинуть город до начала массовой эвакуации автобусами, сообщило агентство.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, ранее ответила, что пока у неё нет информации на этот счёт и «нужно быть готовыми ко всему». В ходе конференции Бербок также попросила называть кризис в Восточной Европе «российским», а не «украинским».