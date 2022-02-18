Глава МИД Германии о ситуации на Украине: я не знаю, никто не знает

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на вопрос журналиста в ходе Мюнхенской конференции по безопасности о том, что сейчас происходит на Востоке Украины, ответила, что пока у неё нет информации на этот счёт и «нужно быть готовыми ко всему», передаёт слова Бербок Der Spiegel.

Я не знаю, никто не знает, поэтому нужно быть готовыми ко всему, — ответила Бербок.

В ходе конференции Бербок также попросила называть кризис в Восточной Европе «российским», а не «украинским». Глава немецкого МИД призвала РФ немедленно отвести войска от границы с Украиной, в противном случае будут введены «беспрецедентные» санкции.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР организовали массовый централизованный выезд населения в РФ. Бывший командующий вооружёнными силами ДНР Игорь Стрелков в беседе с корреспондентом NEWS.ru сообщил, что в восточноукраинском городе Докучаевск идёт эвакуация жителей в связи с обострением на фронте.

Источник NEWS.ru в ДНР рассказал, что власти непризнанных республик Донбасса пока не начали эвакуировать население в Россию. В Ростовской области был создан оперштаб по эвакуации гражданского населения из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках.

В то же время главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что сведения о наступлении украинских военных в Донбассе не соответствуют действительности. Генерал отметил, что Киев выступает только за политико-дипломатический способ разрешения кризиса.