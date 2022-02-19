Посол РФ в США: у России нет планов вторгаться на Украину

Россия не вторгалась на Украину, и планов такого рода не существует, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире телеканала CBS. Антон также заявил, что Россия не собирается отнимать Донбасс, который является частью Украины. Посол добавил в интервью, что Россия хочет видеть юридически обязывающие гарантии своей безопасности и остановку расширения НАТО.

Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины, — сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не намерены рассматривать варианты, предполагающие уступки территорий Украины ради деэскалации ситуации вокруг страны. Он отметил, что США не меняют свою оценку ситуации вокруг Украины, считая, что РФ намерена осуществить вторжение.

В случае агрессии РФ против Украины США будут готовы расширить помощь Украине, в том числе военную, отметил Блинкен. При этом, по его словам, уже в нынешней ситуации «среднего кипения» вокруг Украины может последовать ответ Запада.

Ситуация в Донбассе обострилась 17 февраля. Власти ДНР и ЛНР сообщают о десятках обстрелов со стороны украинской армии, расположенной у линии соприкосновения. Руководство республик объявило об эвакуации мирного населения в Россию.