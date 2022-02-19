США не пойдут на «сдачу» территорий Украины ради предотвращения войны

США не пойдут на «сдачу» территорий Украины ради предотвращения войныГоссекретарь США Блинкен: США не уступят территории Украины ради предотвращения войны
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не намерены рассматривать варианты, предполагающие уступки территорий Украины ради деэскалации ситуации вокруг страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала CBS. Он отметил, что США не меняют свою оценку ситуации вокруг Украины, считая, что РФ намерена осуществить вторжение.
В случае агрессии РФ против Украины США будут готовы
США также не собираются признавать воссоединение Крыма с Россией или принимать какие-либо схожие решения по Донбассу, а также не будут разменивать территории Украины ради предотвращения войны.
При этом, по его словам, планы проведения очной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по-прежнему остаются в силе.
Ранее госсекретарь назвал происходящую сейчас эскалацию в Донбассе доказательством точности прогнозов США насчёт подготовки России к «вторжению» на Украину. Это же, по словам Блинкена, подтверждается и решением продолжить учения РФ и Белоруссии. Россия пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, считает он.