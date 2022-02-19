Блинкен: ситуация в Донбассе доказывает подготовку РФ к «вторжению»

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал происходящую сейчас эскалацию в Донбассе доказательством точности прогнозов США насчёт подготовки России к «вторжению» на Украину. Об этом сказал он в эфире телеканала CNN. Он также выразил обеспокоенность по поводу решения Белоруссии и РФ продолжить военные учения.

Всё это в совокупности с операциями под чужим флагом, которые мы видели в выходные, говорит нам о том, что сценарий, о котором мы заявляли, разыгрывается. <....> Похоже, что происходит всё предшествующее реальному вторжению, как мы это и описывали, — сказал госсекретарь США.

Этот же сценарий, по словам Блинкена, подтверждается и решением продолжить учения России и Белоруссии. РФ пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессии против Украины, считает госсекретарь.

При этом, по его словам, Соединённые Штаты по-прежнему привержены тому, чтобы использовать все возможные средства дипломатии для предотвращения конфликта.

Комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского ввести антироссийские санкции, Блинкен отметил, что их цель — сдержать Россию от начала войны. Но если санкции применить уже сейчас, то этот эффект исчезнет.

По словам главы белорусского Минобороны Виктора Хренина, Россия и Белоруссия продолжат совместную проверку сил реагирования Союзного государства из-за обострения ситуации в Донбассе. Отмечается, что в ходе проверки будут проработаны оборонительные действия, которые не были ранее отработаны во время учений.

Ранее Блинкен заявил, что сейчас всё складывается так, как он и предсказывал — есть «фабрикация провокаций», которые затем будут использовать как оправдание для российского вмешательства в Донбасс и шире.