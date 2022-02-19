Блинкен заявил о готовности США ответить на агрессию РФ против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы ответить на «агрессию со стороны России» в отношении Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). Также он не верит в то, что Украина решила «забрать» Донбасс именно сейчас, когда у её границ сосредоточены «150 тысяч российских военных».

Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения ситуации, я твердо намерен сделать это, но если нам придётся отвечать на агрессию России, мы сделаем это, — сказал Блинкен.

Он также назвал противоречащей логике идею, что Украина может хоть как-то угрожать России, учитывая размены последней. Так же Блинкен не считает, что Украина собирается нападать на Донбасс. Так как, по его словам, могла бы сделать это в любое время за восемь лет, а не в тот момент, когда вокруг неё находится «150 тысяч российских военных».

По оценке госсекретаря США, сейчас всё складывается так, как он и предсказывал – есть «фабрикация провокаций», которые затем будут использовать как оправдание для российского вмешательства в Донбасс и шире.

Накануне, вечером 18 февраля, президент США Джо Байден заявил, что Россия может начать своё «вторжение» на Украину в ближайшие дни. Он подчеркнул, что «поддерживаемые Россией силы» пытаются спровоцировать украинскую сторону в Донбассе.