В Польше заявили о готовности принять дополнительные военные силы США

Дополнительные подразделения армии США могут быть направлены в Польшу, заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский в эфире Польского радио. Они будут временно находиться на территории государства. Ранее Соединённые Штаты и Великобритания уже осуществили переброску дополнительных сил на польскую территорию.

Мы всё время говорим с Соединёнными Штатами, как усилить оперативные возможности не только Польши, но и других стран Восточного фланга НАТО. Также всё время мы говорим об увеличении американского военного присутствия. Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно, — сказал Яблоньский.

При этом подробностей он не стал раскрывать, отметив, что «обо всём мы будем информировать в соответствующее время».

Ранее США отправили в Польшу 1,7 тысячи солдат, Великобритания — 350 военных. Пентагон сообщил о готовности перебросить на территорию этой страны ещё три тысячи военнослужащих.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что американские и польские солдаты начали военные учения вблизи границы с Украиной. В них участвуют солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и 82-й воздушно-десантной дивизии армии США.