В Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник Ту-141

Разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж», запущенный с территории Украины, упал в Крыму в районе города Красноперекопска недалеко от границы, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. Он добавил, что украинский беспилотник этой же модели упал в Загребе 10 марта. Также ряд СМИ сообщают, что беспилотник был сбит средствами ПВО, однако подтверждения данной информации нет.

Сегодня было два случая использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки. Первый из них упал в районе города Красноперекопска (Крым), второй — в Загребе (Хорватия), пролетев более 700 км, — заявил он.

При этом ряд СМИ сообщают, что украинский беспилотник над Крымом был сбит средствами ПВО. Официальные источники эту информацию никак не комментировали, она не подтверждена.

Ранее в Хорватии специалисты на месте падения неизвестного беспилотника сообщили о воронке, а также о найденных двух парашютах, район падения неизвестного объекта оцеплен. Сообщается, что в результате инцидента несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.

Минобороны России ранее 11 марта сообщило о нанесении ударов высокоточным оружием большой дальности по военным аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Также сбиты три украинских вертолёта Ми-24.