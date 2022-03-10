В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва
Никита Чайка
Никита Чайка
10:34, 11 марта 2022
Фото: pixabay.com
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В хорватском Загребе с неба упал неизвестный объект, сообщается, что был слышен звук взрыва, передаёт РИА Новости. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются. В СМИ и Telegram-каналах выдвигаются предположения, что это может быть советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж» (ОКБ им. Туполева), который находится на вооружении ВС Украины. Подтверждения этой информации нет.
После 23:00 (01:00 мск) Управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта из воздуха <...> Нашли воронку на улице Ярунской, поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения,— говорится в Twitter в сообщении пресс-службы МВД республики.
Специалисты на месте осмотра сообщили о воронке, а также о найденных двух парашютах, район падения неизвестного объекта оцеплен. Сообщается, что в результате инцидента несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.
В СМИ и Telegram-каналах выдвигаются предположения, что это может быть советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж», который находится на вооружении ВС Украины. Подтверждения этой информации нет.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной военных аэродромов других стран — потенциально опасный сценарий, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал планы Польши перебросить истребители МиГ-29 на базу Рамштайн в ФРГ для их последующей отправки на Украину. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что тяжёлый транспортный самолёт Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов» вылетел из турецкого Текирдага, где расположено производство БПЛА, в польский Жешув. На его борту, предположительно, находится новая партия ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ. По данным канала, это уже второй подобный рейс за последние несколько дней.