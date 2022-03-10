В Загребе с неба упал неизвестный объект, был слышен звук взрыва

В хорватском Загребе с неба упал неизвестный объект, сообщается, что был слышен звук взрыва, передаёт РИА Новости. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются. В СМИ и Telegram-каналах выдвигаются предположения, что это может быть советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж» (ОКБ им. Туполева), который находится на вооружении ВС Украины. Подтверждения этой информации нет.

После 23:00 (01:00 мск) Управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта из воздуха <...> Нашли воронку на улице Ярунской, поблизости два парашюта, о которых ранее также получили сообщения, — говорится в Twitter в сообщении пресс-службы МВД республики.

Специалисты на месте осмотра сообщили о воронке, а также о найденных двух парашютах, район падения неизвестного объекта оцеплен. Сообщается, что в результате инцидента несколько автомобилей, находившихся поблизости, получили повреждения.

В СМИ и Telegram-каналах выдвигаются предположения, что это может быть советский разведывательный беспилотник Ту-141 «Стриж», который находится на вооружении ВС Украины. Подтверждения этой информации нет.