Песков счёл нежелательным использование Украиной аэродромов других стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что использование Украиной военных аэродромов других стран — потенциально опасный сценарий, сообщает РИА Новости. Так он прокомментировал планы Польши перебросить истребители МиГ-29 на базу Рамштайн в ФРГ для их последующей отправки на Украину.

Уже было разъяснение от Министерства обороны о возможности использования [Украиной] каких-то иных аэродромов для вылетов боевых самолётов. Это очень нежелательный и потенциально опасный сценарий, — сказал Песков.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщает, что тяжёлый транспортный самолёт Ан-124-100 украинской авиакомпании «Антонов» вылетел из турецкого Текирдага, где расположено производство БПЛА, в польский Жешув. На его борту, предположительно, находится новая партия ударных беспилотников Bayraktar TB2 для ВСУ.

По данным канала, это уже второй подобный рейс за последние несколько дней.

Ранее Вашингтон отклонил предложение Варшавы о переброске истребителей МиГ-29 на базу Рамштайн в Германии и их передаче в распоряжение США для последующей отправки на Украину. Как заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, перспектива того, что самолёты, которые находятся в распоряжении американского правительства, отправятся с базы США/НАТО в Германии в воздушное пространство Украины, «вызывает серьёзные опасения у Альянса».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не может самостоятельно передать Киеву истребители, поскольку не является стороной конфликта на Украине. По его словам, соответствующее решение должно приниматься на уровне НАТО.