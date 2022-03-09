CША отклонили предложение Польши о передаче истребителей МиГ-29 Украине

Вашингтон отклонил предложение Варшавы о переброске своих истребителей МиГ-29 на базу Рамштайн в Германии и передаче в распоряжение США для последующей отправки на Украину. В Пентагоне не видят обоснования для такого шага, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства Соединённых Штатов Джона Кирби.

По его словам, перспектива того, что истребители, которые находятся в распоряжении американского правительства, отправятся с базы США/НАТО в Германии в воздушное пространство Украины, «вызывает серьёзные опасения у Альянса».

Нам просто неясно, есть ли для этого существенное обоснование, — цитирует агентство Кирби.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не может самостоятельно передать Киеву истребители, поскольку не является стороной конфликта на Украине. Соответствующее решение должно приниматься на уровне НАТО.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что Польша попросила у Вашингтона истребители F-16 взамен Миг-29, а также Су-25, которые могут быть переданы Украине. Варшава согласна получить подержанные истребители и готова немедленно начать обсуждение условий их покупки.