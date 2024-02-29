В Госдуме назвали потенциальные цели «Сармата» на Западе Журавлев: «Сармат» может накрыть площадь не маленького европейского государства

Фото: Роскосмос

Сфера применения межконтинентальной баллистической системы «Сармат» заложена уже в самом названии, поясняет NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, Россия может запустить их, согласно своей военной доктрине, на другие континенты, если есть угроза независимости страны. При этом накрыть она может территорию, сравнимую с не самыми маленькими европейскими государствами, отмечает он.

«Сармат» может нести и ядерную боеголовку, но основная специфика этого оружия в том, что у каждой ракеты есть 10-15 управляемых блоков, которые отделяются от нее на высоте около 100 километров над Землей — по сути это целый рой, который способен одномоментно накрыть площадь, сравнимую с Германией или Францией, не самыми маленькими европейскими государствами, — объясняет он.

Между тем, напоминает Журавлев, в зоне СВО российские силы уже используют гиперзвуковой «Циркон». Они применяются, в том числе, по объектам ВСУ на земле и под землей. По его словам, ракета способна уничтожить даже хорошо защищенные бункеры.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что «Сармат» уже поставлен в войска и РФ скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве. Он отметил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система также находится в строю.

При этом, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что Россия не собираются применять ядерное оружие на Украине. Он отметил, что информация, куда направлен стратегический ракетный комплекс «Сармат», способный нести ядерную боеголовку, является засекреченной.