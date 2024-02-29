Депутат рассказал, может ли Россия применить ядерное оружие на Украине Депутат Соболев: ВС РФ не собираются применять ядерное оружие на Украине

Фото: МО Украины

Россия не собираются применять ядерное оружие на Украине, заявил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. При этом он отметил, что информация, куда направлен стратегический ракетный комплекс «Сармат», способный нести ядерную боеголовку, является засекреченной.

Стратегическое ядерное оружие, решающие стратегические задачи, может быть применено в случае необходимости. Но куда она [ракета с ядерным снарядом] направлена — государственная тайна. Мы никогда не будем применять ядерное оружие в зоне СВО. Это я говорю как военный человек, — сказал Соболев.

Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что «Сармат» поставлен в войска, поэтому Россия скоро его продемонстрирует в районах базирования на боевом дежурстве. Он отметил, что в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», эта система также находится в строю.

До этого военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош заявил, что в ближайшие годы развитие российских сил ядерного сдерживания будет идти по двум направлениям. Одним из них, по его словам, будет работа по совершенствованию гиперзвуковых боевых блоков, а другим — улучшение защиты ядерных сил.