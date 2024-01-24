Военный эксперт назвал направления развития стратегических сил России Эксперт Бартош: в России будут работать над улучшением защищенности ядерных сил

Фото: МО РФ

В ближайшие годы развитие российских сил ядерного сдерживания будет идти по двум направлениям, рассказал NEWS.ru военный эксперт член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. Одним из них, по его словам, будет работа по совершенствованию гиперзвуковых боевых блоков, а другим — улучшение защиты ядерных сил.

Первая тема — это развитие и совершенствование гиперзвуковых боевых блоков: придание им большей маневренности, уменьшение их размеров. И второе направление — это улучшение защищенности наших ядерных сил, — сказал Бартош.

По его словам, речь идет о защите позиционных районов шахтных пусковых установок, районов развертывания мобильных комплексов и пунктов базирования стратегической авиации и стратегических подводных лодок. Эксперт подчеркнул, что для этого «надо совершенствовать нашу ПРО как средство обеспечения ядерных сил».

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» не окажет влияния на формулу стратегического уравнения с США, так как в отношении нее применялись механизмы, действовавшие в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что резких скачков по количеству вооружений не происходит, так как Россия одновременно с постановкой на вооружение новых ракетных комплексов избавляется от старых.