МИД России успокоил США на фоне введения в строй тяжелой ракеты «Сармат» МИД РФ: ракета «Сармат» не повлияет на стратегическое уравнение с США

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Запуск сверхтяжелой межконтинентальной баллистической ракеты с термоядерным вооружением «Сармат»

Тяжелая межконтинентальная ракета «Сармат» не окажет влияния на формулу стратегического уравнения с США, так как в отношении нее применялись механизмы, действовавшие в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в комментарии РИА Новости, резких скачков по количеству вооружений не происходит, так как Россия избавляется от старых комплексов.

Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение. Российские стратегические ядерные силы — «дышащий организм». Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов, — объяснил он.

Несмотря на выход России из ДСНВ, Москва продолжает придерживаться закрепленных в соглашении количественных уровней, подчеркнул Рябков. Предусмотренные договором механизмы введения межконтинентальных баллистических ракет в поле договора соблюдались в отношении комплекса «Сармат», подытожил он.

Министерство обороны России ранее объявило о планах провести сразу семь пусков межконтинентальных ракет в 2024 году. Согласно статистическим данным, предоставленным ведомством, за последние пять лет было совершено свыше 20 запусков в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов.