Москва будет проводить оперативные мероприятия в связи с очередными масштабными учениями НАТО у границ РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Мы спокойно отслеживаем ситуацию, никакого переполоха и испуга у нас нет и не может быть. Мы достаточно вооружены, у нас хватает сил и средств, — цитирует Шаманова «Интерфакс».
Он также отметил «провокационные» заявления глав прибалтийских государств, в том числе Польши.
Как ранее писал NEWS.ru, НАТО готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе. Это является одной из тем совещания министров обороны в Брюсселе.
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