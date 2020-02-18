Фото: eur.army.mil

Министерство обороны намерено закупить несколько десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. Контракт с поставщиком планируется заключить летом 2020 года. Об этом сообщил ТАСС.

Министерство обороны намерено закупить несколько десятков Су-34 с расширенными боевыми возможностями. Контракт с поставщиком планируется заключить летом 2020 года. Об этом сообщил ТАСС. Военное ведомство планирует заключить этим летом с...