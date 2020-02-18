Учения НАТО Defender Europe 2020 Учения НАТО Defender Europe 2020 Фото: eur.army.mil

Москва будет проводить оперативные мероприятия в связи с очередными масштабными учениями НАТО у границ РФ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Мы спокойно отслеживаем ситуацию, никакого переполоха и испуга у нас нет и не может быть. Мы достаточно вооружены, у нас хватает сил и средств, — цитирует Шаманова «Интерфакс».

Он также отметил «провокационные» заявления глав прибалтийских государств, в том числе Польши.

Как ранее писал NEWS.ru, НАТО готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе. Это является одной из тем совещания министров обороны в Брюсселе.

 

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