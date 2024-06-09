Убийца F-16 и Mirage 2000. Что известно о новой российской ракете Х-101

Фото: МО РФ

В начале июня украинские СМИ сообщили, что по объектам ВСУ был нанесен удар новыми крылатыми ракетами Х-101 с кассетной боевой частью. Что об этом известно?

Что писали СМИ Украины о ракете Х-101

Украинское СМИ «УНИАН» сообщило, что в ночь на 7 июня по объектам ВСУ был нанесен удар крылатой ракетой Х-101 с кассетной боевой частью.

«У этой версии Х-101 первая БЧ осталась осколочно-фугасной, а вторая стала кассетной», — говорится в публикации.

Журналисты предположили, что ВС РФ будут использовать их в дальнейшем для нанесения ударов по военным аэродромам Украины.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Что известно о ракете X-101

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, разработанной с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Носителем ракеты выступают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160. Максимальная дальность ракеты, по данным из открытых источников, составляет 5500 км. Существует возможность изменения цели в момент, когда ракета уже находится в полете. В теории Х-101 способна уничтожать движущиеся цели.

Тактико-технические характеристики:

Скорость ракеты — до 720 км/ч.

Вес — примерно 2400 кг.

Масса боевой части — 960 кг.

Длина — 7,4 м.

Максимальная дальность — от 3000 до 5500 км по разным данным.

Фото: МО РФ

Что известно о новой ракете Х-101

Авторы Telegram-канала «Военная хроника» пояснили, что ВКС РФ теперь могут повысить эффективность ударов по целям ВСУ, используя ракеты Х-101 с кассетной боевой частью.

«Применение ракет с новой боевой частью может скорректировать тактику ВКС по нанесению ударов и в перспективе существенно повысить их эффективность по нескольким новым типам целей, ранее недоступных для гарантированного уничтожения», — отмечают журналисты.

По их словам, Х-101 с кассетной боевой частью способны поразить любой объект критической инфраструктуры Украины в любой части страны.

«В арсенале ракетных войск и ВКС в данный момент нет ракет с кассетной боевой частью и дальностью пуска более 1 тыс. км. Возможности комплексов „Искандер-М“ ограничены отметкой в 500 км и позволяют в лучшем случае поражать с территории Белгорода объекты ВСУ в Полтавской области, под Киевом и в районе Житомира. Ракеты Х-101 позволяют поражать цели на всей территории Украины без ограничений. Наиболее вероятно, что Х-101 с кассетной боевой частью „обкатывают“ перед появлением на украинских аэродромах истребителей F-16 и Mirage 2000. Во время предыдущих огневых налетов на украинские аэродромы для поражения значительного количества самолетов ВСУ на одной стоянке требовалось до десятка ракет воздушного и морского базирования. Х-101 с кассетами могут снизить количество применяемых ракет в три — пять раз», — поясняет «Военная хроника».

Также авторы проекта отмечают, что раскрытие кассеты с осколочными или осколочно-кумулятивными суббоеприпасами над открытой стоянкой военной техники ВСУ позволит поразить все объекты, а ракета Х-101 сможет продолжить полет, например, до склада с вооружением.

«В частности, в ходе удара по тыловым авиабазам ВСУ раскрытие кассеты с осколочными или осколочно-кумулятивными суббоеприпасами может быть выполнено над открытой стоянкой авиатехники для ее поражения, после чего ракета Х-101 с оставшейся осколочно-фугасной БЧ может продолжить полет к складу авиационного вооружения, ГСМ или к любому другому объекту. При этом расстояние между объектами может достигать 120–150 км. В качестве суббоеприпасов могут быть применены боевые элементы „Мотив-3М“, которые после выхода из кассеты имеют высокую точность поражения целей», — говорится в публикации.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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