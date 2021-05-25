Турция впервые поставит боевые беспилотники Польше

Турция подписала договор о поставке беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 Польше. Об этом президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой, передаёт РИА Новости. Польша станет первой страной, входящей в Евросоюз и НАТО, которая получит турецкие боевые беспилотники.
Дуда
Мы гордимся тем, что делимся этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО — Польшей. Сегодня мы впервые в истории подписали договор, по которому Турция осуществит продажу БПЛА стране, входящей в НАТО, — сказал турецкий президент.
Эрдоган также сообщил об отправке в Польшу в рамках миссии Североатлантического альянса по воздушному патрулированию истребителей F-16 ВВС Турции.
Ранее турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационное видео, на котором беспилотник Bayraktar с помощью высокоточного боеприпаса МАМ-Т уничтожает цель, напоминающую российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1».