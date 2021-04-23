В Турции показали анимированное видео уничтожения российского «Панцирь-С1»

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Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационное видео, на котором беспилотник Bayraktar Akıncı с помощью высокоточного боеприпаса МАМ-Т уничтожает цель, напоминающую российский зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1»

В опубликованном турецкой компанией пресс-релизе отмечается, что «первые огневые испытания» БПЛА прошли успешно, а «умные боеприпасы» MAM-C, MAM-L и MAM-T поразили все намеченные цели.

Как сообщалось ранее, шведские ВС опубликовали на YouTube серию роликов, получившую название «Когда начнётся война», в которых неявно в качестве потенциального противника выступает Российская Федерация. Всего военное ведомство показало пять роликов, в которых отражены основные моменты потенциальной войны: «Серая зона», «Неопределённое будущее», «Поле битвы», «Что стоит защищать?» и «Всеобщая защита».