Трамп анонсировал появление у США «величайшего оружия в истории»

https://static.news.ru/photo/c47ba9ee-a306-11ea-85bf-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

У США появятся «величайшие вооружения» в истории. Об этом заявил президент Дональд Трамп, комментируя запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon. Он отметил, что уже изучил разработки и поражён ими настолько, что не может поверить в их реальность.

Скоро мы высадимся на Марс, и у нас будут величайшие вооружения, которые когда-либо можно было представить в истории, — цитирует американского лидера РИА Новости.

Других подробностей глава Белого дома не привёл.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер посетил Флориду для наблюдения за запуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon компании SpaceX. Он отметил важность лидерства в космической сфере и пообещал американцам, что США ни в одной из сфер не будут на втором месте. Дональд Трамп, комментируя успешный полёт Crew Dragon, отметил, что США вернули себе космическое превосходство и «престиж мирового лидера».