Представитель «Уралвагонзавода», на котором разработана боевая машина, сообщил, что государственные испытания танка прошли успешно.
Уточняется, что контракты между предприятием и российским Министерством обороны на поставку танков Т-90М уже заключены и на данный момент находятся в стадии выполнения. Контракт на поставку опытной партии «Прорывов» подписали в ходе форума «Армия-2019»,
Как писал NEWS.ru ранее, глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М 2 февраля 2020 года совершил первый полёт на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова, рассказали представители ПАО «Туполев».
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