https://static.news.ru/photo/1f8ad186-47b1-11ea-b066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель «Уралвагонзавода», на котором разработана боевая машина, сообщил, что государственные испытания танка прошли успешно.

Уточняется, что контракты между предприятием и российским Министерством обороны на поставку танков Т-90М уже заключены и на данный момент находятся в стадии выполнения. Контракт на поставку опытной партии «Прорывов» подписали в ходе форума «Армия-2019», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М 2 февраля 2020 года совершил первый полёт на аэродроме Казанского авиационного завода им. Горбунова, рассказали представители ПАО «Туполев».