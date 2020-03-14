https://static.news.ru/photo/d6101efc-6723-11ea-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Корабли НАТО при приближении к морским границам России в Чёрном море в районе Крыма практически не способны вести разведку. Делать это им мешают береговые средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Именно по данной причине корабли НАТО не задерживаются в акватории, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Он добавил, что средства РЭБ не только делают неработоспособной разведывательную аппаратуру, но и сбивают настройки навигационных систем кораблей. Из-за этого координаты показываются ложные.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США Джон Хилл рассказал, что имеющиеся у страны системы ПРО не способны отразить атаки российского ядерного оружия. По его словам, создавать новые не планируется. Он отметил, что 44 противоракеты Соединённых Штатов не могут справиться с 1550 боезарядами РФ.