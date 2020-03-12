Глава агентства по противоракетной обороне (ПРО) Минобороны США Джон Хилл рассказал, что имеющиеся у страны системы ПРО не способны отразить атаки российского ядерного оружия. По его словам, создавать новые не планируется.
Он отметил, что 44 противоракеты Соединённых Штатов не могут справиться с 1550 боезарядами РФ,
Я могу подтвердить, что это не входит в наши планы — создавать [средства защиты. — NEWS.ru ] от России и Китая. Существует другая стратегия в отношении России и Китая, — подчеркнул он.
Чиновник не рассказал, какой именно стратегии придерживается Пентагон.
Как писал NEWS.ru со ссылкой на генерала Александра Лузана, НАТО в ближайшее время не получит системы ПРО и ПВО, способные противостоять российским ракетным комплексам «Искандер-М».
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