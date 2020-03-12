Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Белый дом прокомментировал обнаружение коронавируса у члена бразильской делегации Фабио Вайнгартен, который контактировал с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и вице-президентом страны Майклом Пенсом. Там заявили, что политикам не нужно проходить тестирование на заболевание.

Согласно инструкции, нет необходимости проверять первую и вторую семью государства, так как у них нет соответствующих симптомов, отметили в Белом доме. Ранее NEWS.ru писал, что Вайнгартен заразился новым типом коронавируса...