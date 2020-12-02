США вновь сформируют Атлантический флот для противостояния России

https://static.news.ru/photo/5898c80e-34c6-11eb-a238-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Власти Соединённых Штатов вернут командованию сил флота США прежнее название — Атлантический флот — и переориентируют его для решения задач, связанных с противостоянием Военно-морскому флоту России в регионе. Об этом 2 декабря в Конгрессе заявил американский министр ВМС Кеннет Брейтвейт.

Для того, чтобы справиться с уникальными вызовами, которые появляются на Атлантическом театре военных действий, переименуем командование сил флота в Атлантический флот США, и переориентируем наши морские силы в этом важном регионе на их первоначальную задачу — контроль морских подходов к территории США и наших союзников, — цитирует ТАСС главу ведомства.

По его словам, Атлантический флот будет противостоять Военно-морскому флоту России, который «действует решительно и развёртывается всё ближе к восточному побережью».

Атлантический флот Соединённых Штатов изначально был сформирован в 1906 году. В 2006 году он был преобразован в командование сил флота США.

Ранее стало известно, что оборонное ведомство США серьёзно озабочено появлением гиперзвуковой ракеты «Циркон» у России. Это событие наравне с китайской угрозой заставляет Вашингтон пересматривать действующие программы оснащения флота. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление главы Пентагона Марка Эспера о планах увеличить численность американских ВМС в ближайшие 25 лет. Специалист напомнил, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё в 2017 году распорядился нарастить численность военных кораблей до 355. Однако в новых условиях и этого количества недостаточно.

Вашингтон видит Пекин своим главным врагом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У Китая около 400 боевых кораблей, США хотят превзойти этот показатель. В то же время появление «Циркона» стало новым поводом для беспокойства американских стратегов. Эксперт заявил, что когда Соединённые Штаты завершат реализацию программы переоснащения, Пентагону придётся принимать новый план модернизации, так как Россия и Китай в стремительном темпе ставят на вооружение новые технологии, писал NEWS.ru.