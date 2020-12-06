США обвинили Китай в создании генетически изменённых суперсолдат

https://static.news.ru/photo/7c6db3d8-37dd-11eb-af1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luo Xiaoguang/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая используют технологию CRISPR для создания генетически изменённых суперсолдат. Об этом заявил директор Национальной разведки Соединённых Штатов Джон Ли Рэтклифф.

В целом глава ведомства говорил о том, что Китай является одной из самых больших угроз для США и мира. При этом он не исключил вероятности проведения экспериментов с геномом человека, так как в 2018 году китайский учёный заявил, что создал первых в мире детей из отредактированных эмбрионов, передаёт портал ferra.ru.

Эксперты считают, что использование CRISPR для улучшения человеческих способностей пока всё-таки является слишком сложной задачей. Тем не менее Рэтклифф настаивает, что, по данным разведки, Китай проводил тесты на членах Народно-освободительной армии КНР в попытке создать солдат с биологическими улучшенными способностями.

Ранее Государственный департамент США заявил, что правительство КНР проводит тайные ядерные испытания. Обвинения ведомство высказало в докладе, направленном Конгрессу Соединённых Штатов. В документе говорится, что Китай поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний на протяжении всего 2019 года, включая использование взрывоизолирующих помещений, проведение широкомасштабных земляных работ, при этом блокируя данные со станций международной мониторинговой сети. Поэтому вызывает сомнения, что Китай соблюдает стандарт «нулевого уровня», которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция, писал NEWS.ru.