СМИ сообщили о системе наведения США для потенциальных ударов по РФ и КНР

Американские СМИ раскрыли американскую систему точного наведения на объекты противника под названием Project Convergence.
Система позволяет американцам за счёт анализа данных с низкоорбитальных спутников, чтобы наносить высокоточные удары,
Так, информация со спутников, сканирующих зону боевых действий, передаётся на наземную станцию обработки данных, которая выявляет расположение объектов противника и передаёт ее в командный пункт на систему Tactical Assault Kit. Эта система в свою очередь определяет, какие вооружения эффективнее справятся с уничтожением врага.
Вся полученная информация передаётся оператору, задача которого согласовать предложенный автоматизированной системой удар.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон раскрыл детали разработки гиперзвуковой ракеты, которую президент США называл «супер-пупер». Это ракета способна развивать скорость в 17 раз превышающую все доступные аналоги.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен