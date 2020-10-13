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СМИ сообщили о системе наведения США для потенциальных ударов по РФ и КНР

15:31, 13 октября 2020
Фото: US Navy via globallookpress.com/Global Look Press

Американские СМИ раскрыли американскую систему точного наведения на объекты противника под названием Project Convergence.

Система позволяет американцам за счёт анализа данных с низкоорбитальных спутников, чтобы наносить высокоточные удары, сообщает «Царьград» со ссылкой на американский портал C4ISRNET.

Так, информация со спутников, сканирующих зону боевых действий, передаётся на наземную станцию обработки данных, которая выявляет расположение объектов противника и передаёт ее в командный пункт на систему Tactical Assault Kit. Эта система в свою очередь определяет, какие вооружения эффективнее справятся с уничтожением врага.

Вся полученная информация передаётся оператору, задача которого согласовать предложенный автоматизированной системой удар.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Пентагон раскрыл детали разработки гиперзвуковой ракеты, которую президент США называл «супер-пупер». Это ракета способна развивать скорость в 17 раз превышающую все доступные аналоги.

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