СМИ сообщили о системе наведения США для потенциальных ударов по РФ и КНР

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После успешного запуска Россией ракеты «Циркон» США могут забыть о приближении к зонам наших интересов. Об этом заявил публицист и политолог Анатолий Вассерман.

Средняя скорость — около шести Махов, то есть вшестеро больше скорости звука, а на большей части пути — более восьми Махов, — отметил он. Эрудит пояснил, что артиллерийские снаряды обычно...