https://static.news.ru/photo/904124f0-4f0b-11ea-98e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: orsis.com

Российские конструкторы создали гладкоствольный вариант штурмовой винтовки AR-15, которая находится на вооружении армии США как М16. Разработчиком является компания «Промтехнология», производящая винтовки ORSIS.

В 2019 году компания выпустила аналоги М16 под натовский патрон калибра 5,56 и советский автоматный 7,62. Нынешняя разработка адаптирована по отечественный охотничий патрон 366 ТКМ калибра 9,5.

В «Промтехнологии» пояснили, что хотели создать винтовку, схожую по характеристикам с нарезным аналогом, которую можно купить, не имея пятилетнего стажа владения гладкоствольным оружием, сообщает ТАСС.

Ствол новой винтовки имеет так называемую сверловку Ланкастера. С одной стороны, это выводит её из-под определения нарезного оружия в соответствии с ГОСТ 28653-90. С другой, наличие такой сверловки придаёт большую устойчивость пуле в полёте и обеспечивает кучность, сравнимую с нарезной репликой.

Ранее NEWS.ru писал, что концерн «Калашников» протестировал на живучесть советский автомат ППШ-41, выпущенный в 1942 году. Оружие выдержало испытание практически без нареканий.