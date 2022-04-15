Сербия объединит китайские ЗРК FK-3 с российскими «Панцирями»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна объединит китайские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) FK-3 с российскими комплексами «Панцирь-С1» в национальной системе противовоздушной обороны. Сербский лидер напомнил, что купленные у Китая ЗРК HQ-22 (экспортный вариант HQ-22) будут представлены на предстоящей выставке новых вооружений в Белграде, пишет портал Pink.

Мы сможем одновременно с большого расстояния поражать и беспилотники, и вертолёты, и самолёты, — рассказал Вучич.

Отмечается, что на белградском военном аэродроме Батайница 30 апреля пройдёт крупная презентация новых вооружений, в рамках которой впервые будут представлены FK-3, PASARS и вертолёты, в том числе Ми-35.

Доктор военных наук Константин Сивков ранее заявил, что основная часть исправных украинских боевых самолётов и вертолётов была уничтожена в первые дни военной спецоперации. По словам эксперта, находящиеся в воздухе единичные летательные аппараты военно-воздушных сил Украины не могут существенно повлиять на ход событий.

Он назвал глупостью попытки Киева вводить в эксплуатацию неисправную технику. Отмечается, что на начало спецоперации на вооружении Украины находилось 152 самолёта и 149 вертолётов. В настоящее время украинские войска располагают 21 самолётом и 45 вертолётами.