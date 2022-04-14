Названа судьба украинской военной авиации

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что основная часть исправных украинских боевых самолётов и вертолётов была уничтожена в первые дни военной спецоперации. По словам эксперта, находящиеся в воздухе единичные летательные аппараты военно-воздушных сил Украины не могут существенно повлиять на ход событий. Он назвал «глупостью» попытки Киева вводить в эксплуатацию неисправную технику, передаёт РИА Новости.

Вводя единичные летательные аппараты в строй, украинская армия не в состоянии добиться каких-либо весомых для себя результатов, при этом фактически обрекает на гибель своих пилотов, — поделился Сивков.

Отмечается, что на начало спецоперации на вооружении Украины находилось 152 самолёта и 149 вертолётов. В настоящее время украинские войска располагают 21 самолётом и 45 вертолётами.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.