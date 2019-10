Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналисты американского издания We Are The Mighty подсчитали количество боевых машин в России и пришли к выводу, что Москва обладает самым многочисленным в мире парком танков.

Согласно подсчётам СМИ, Россия располагает 22 тысячами боевых машин, тогда как у европейских государств — членов НАТО немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой данный показатель...