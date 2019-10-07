Россия и Китай заключили как минимум один контракт в сфере разработки системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Он касается создания соответствующего программного обеспечения.
Стоимость соглашения оценивается в $60 млн, пишут «
О том, что Россия помогает Китаю в создании СПРН, 3 октября заявил президент РФ Владимир Путин. Как писал News.ru, глава государства сообщил об этом на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом он подчеркнул, что такое партнёрство не является секретом.
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