https://static.news.ru/photo/ecae31a0-e8dc-11e9-964e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россия и Китай заключили как минимум один контракт в сфере разработки системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Он касается создания соответствующего программного обеспечения.

Стоимость соглашения оценивается в $60 млн, пишут « Ведомости » со ссылкой на источники в оборонной промышленности. С российской стороны в проекте задействованы несколько предприятий, основной объём работ придётся на корпорации «Вымпел» и «Комета».

О том, что Россия помогает Китаю в создании СПРН, 3 октября заявил президент РФ Владимир Путин. Как писал News.ru, глава государства сообщил об этом на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом он подчеркнул, что такое партнёрство не является секретом.