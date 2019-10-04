Россия помогает Китаю создавать Систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом на заседании клуба «Валдай» в Сочи рассказал президент Владимир Путин. Эксперты считают, что это выводит отношения КНР и России на принципиально новый уровень. В июле сообщалось о том, что российские и китайские самолёты впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства. Развивая военное сотрудничество, Москва и Пекин ищут, что противопоставить влиянию США в Азии.

Выступая на заседании Валдайского клуба в Сочи, Владимир Путин подчеркнул, что особого секрета в том, что Россия помогает Китаю развивать СПРН, нет.

Это очень серьёзная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность Китайской народной республики, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия, — уточнил Путин.

Владимир Путин kremlin.ru

Китай, ставший ядерной державой в 1964 году, в последние годы начал наращивать число ядерных боеголовок и разрабатывать собственные воздушные и морские системы доставки стратегического оружия. В 2015 году Второй артиллерийский корпус Народно-освободительной армии Китая был переименован в Ракетные войска в рамках нового подхода КНР к ядерному оружию. Создание собственной СПРН — часть этих усилий, причём Пекин делает ставку как на наземные системы, так и на космические. Это не первая попытка китайцев обзавестись системой предупреждения о ракетном нападении, но в 1990-е подобный проект был закрыт.

Россия может помочь Китаю в создании СПРН путём передачи технологий, отметил в разговоре с News.ru старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. КНР, по его словам, уже начала строить систему, но пока находится далеко позади России, имеющей передовые технологии в этой сфере.

Видимо, речь идёт о совместной разработке, либо передаче технологий, либо их продаже. Если Россия и Китай интегрируют свои системы СПРН, мы получим колоссальное преимущество. Если наши страны смогут получать информацию от систем друг друга, во-первых, это радикально увеличит время предупреждения на некоторых направлениях. Во-вторых, это демонстрирует высочайший уровень взаимного доверия. В-третьих, думаю, что оплачиваться это будет довольно неплохо. Эта техника дорогая, чувствительная и создаёт надёжные взаимосвязи между нашими странами. Это не просто одномоментная выплата, а поток денег на годы вперёд. Василий Кашин старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

В июле Южная Корея выразила России протест по поводу того, что её самолёт пролетел над островами Токто в Японском море, право на которые оспаривают Сеул и Токио. Позже выяснилось, что инцидент произошёл во время первого совместного боевого патрулирования российских и китайских стратегических бомбардировщиков. Эксперты назвали это знаменательным событием, выводящим военное сотрудничество двух стран на новый уровень, а также высказали предложение, что в будущем подобные совместные операции могут участиться.

Эксперты считают уязвимым местом российской СПРН недостаток орбитальных систем. В 2015-2017 годах наша страна вывела на орбиту два космических аппарата «Тундра», которые закрыли брешь, образовавшуюся после выхода из строя спутниковой системы «Око-1». Однако этого всё равно недостаточно, поэтому Россия вынуждена полагаться на системы загоризонтного обнаружения, а это уменьшает время обнаружения ракетной угрозы. Поэтому Москва, скорее всего, будет помогать Китаю развивать наземные радиолокационные станции, включённые в СПРН, так как орбитальная часть нашей защиты сама нуждается в доработке.