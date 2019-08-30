https://static.news.ru/photo/1a635c6c-cbd0-11e9-b560-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Швартовные испытания новейшего тральщика «Владимир Емельянов» проекта 12700 стартовали в Санкт-Петербурге, рассказал официальный представитель Военно-морского флота (ВМФ) РФ Игорь Дыгало.

По информации Минобороны, данный корабль нового поколения предназначен для обнаружения морских мин и борьбы с ними. Оборудование «Владимира Емельянова» позволит вычислять снаряды как в воде морских акваторий, так и в грунте, не входя в опасную зону, пишет « Интерфакс-АВН ».

Корабли ПМО проекта 12700 имеют водоизмещение 890 тонн, длина — 62 м, ширина — 10 м, полная скорость хода — 16 узлов. Экипаж — 44 человека.

Ранее News.ru сообщал, что ВМФ РФ планирует иметь в своём составе порядка 40 кораблей противоминной обороны (ПМО) до 2030 года.