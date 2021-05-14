Россия может построить дополнительные подлодки «Борей»

Россия может продолжить выпуск атомных стратегических подлодок-ракетоносцев проекта 955 «Борей» даже после того, как все оговорённые контрактом десять таких субмарин будут готовы. Об этом член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов рассказал РИА Новости.
В настоящее время достраиваются девятая и десятая подводные лодки проекта «Борей». Поспелов
Подводные ракетоносцы «Борей» спроектированы в ЦКБ морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). При строительстве этих субмарин применены последние достижения в радиоэлектронной технике для снижения шумности. Подлодки оснащаются ракетными комплексами «Булава» в качестве основного вооружения.
Ранее стало известно, что Минобороны решило отправить один из достраивающихся ракетоносцев «Борей» на Северный флот вместо Тихоокеанского.