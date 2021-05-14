Россия может построить дополнительные подлодки «Борей»

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Россия может продолжить выпуск атомных стратегических подлодок-ракетоносцев проекта 955 «Борей» даже после того, как все оговорённые контрактом десять таких субмарин будут готовы. Об этом член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов рассказал РИА Новости.

В настоящее время достраиваются девятая и десятая подводные лодки проекта «Борей». Поспелов отметил , что проект удачно себя зарекомендовал, «имеет хорошие перспективы по модернизации» и поэтому может быть продолжен. Численность дополнительных субмарин собеседник агентства не назвал, но отметил, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) оговаривает разрешённое число боезарядов и пусковых установок. Эти два параметра определят количество носителей.

Подводные ракетоносцы «Борей» спроектированы в ЦКБ морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). При строительстве этих субмарин применены последние достижения в радиоэлектронной технике для снижения шумности. Подлодки оснащаются ракетными комплексами «Булава» в качестве основного вооружения.

Ранее стало известно, что Минобороны решило отправить один из достраивающихся ракетоносцев «Борей» на Северный флот вместо Тихоокеанского.