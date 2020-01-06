Американское издание National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что российский радар «Струна-1» является угрозой для самолётов-невидимок стран НАТО.
Система является бистатической. В данном устройстве ресивер и трансмиттер находятся не рядом, что позволяет радару противостоять воздушным судам, оснащённым специальной защитой. Аппарат может включать в себя до 10 пар башен с ресиверами и трансмиттерами на расстоянии 50 километров друг от друга.
Кроме того, радар эффективен против самолётов, движущихся на низкой высоте. Предельная высота обнаружения составляет 7 км, что меньше, чем у традиционных радаров.
Как писал NEWS.ru, журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего.
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