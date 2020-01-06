https://static.news.ru/photo/cd6c7dbe-3086-11ea-9705-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Air Force/flickr.com

Американское издание National Interest опубликовало материал, в котором говорится, что российский радар «Струна-1» является угрозой для самолётов-невидимок стран НАТО.

Система является бистатической. В данном устройстве ресивер и трансмиттер находятся не рядом, что позволяет радару противостоять воздушным судам, оснащённым специальной защитой. Аппарат может включать в себя до 10 пар башен с ресиверами и трансмиттерами на расстоянии 50 километров друг от друга.

Кроме того, радар эффективен против самолётов, движущихся на низкой высоте. Предельная высота обнаружения составляет 7 км, что меньше, чем у традиционных радаров.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего.