Российские С-300 уничтожат цели в небе над Астраханской областью

Расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота в ближайшее время начнут боевые стрельбы на полигоне Ашулук. Объект находится в Астраханской области. Военные уже завершили подготовительные мероприятия перед манёврами.
Во время учений планируется отработать обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей на различных высотах,
Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в стрельбах в Смоленской, Воронежской и Нижегородской областях. Огонь вёлся из 125-миллиметровых орудий и крупнокалиберных пулемётов танков Т-72Б3 и Т-72БА.
В ходе манёвров экипажи уничтожили мишени, имитирующие бронетехнику, безоткатные орудия и противотанковые расчёты условного противника. Цели находились на расстоянии от 700 метров до 2 км от Т-72.
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