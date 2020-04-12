Российские С-300 уничтожат цели в небе над Астраханской областью

https://static.news.ru/photo/143c2eda-7cd9-11ea-9af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Расчёты комплексов С-300 зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота в ближайшее время начнут боевые стрельбы на полигоне Ашулук. Объект находится в Астраханской области. Военные уже завершили подготовительные мероприятия перед манёврами.

Во время учений планируется отработать обнаружение, сопровождение и уничтожение воздушных целей на различных высотах, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в стрельбах в Смоленской, Воронежской и Нижегородской областях. Огонь вёлся из 125-миллиметровых орудий и крупнокалиберных пулемётов танков Т-72Б3 и Т-72БА.

В ходе манёвров экипажи уничтожили мишени, имитирующие бронетехнику, безоткатные орудия и противотанковые расчёты условного противника. Цели находились на расстоянии от 700 метров до 2 км от Т-72.