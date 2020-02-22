https://static.news.ru/photo/104a89a8-558c-11ea-ae3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военные эксперты проанализировали фото- и видеокадры, полученные из различных источников, доказывающие ракетные удары по российскому бомбардировщику Су-24 над Идлибом. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что выстрелов было как минимум два, а экипировка и бронеавтомобиль стрелявших выдаёт в них турецких военнослужащих.

Как сообщает «Военный осведомитель», в окружении турецких военных фигурирует бронеавтомобиль типа Kirpi, оснащённый боевым модулем и системой РЭБ. Вблизи него бойцы осуществляют запуск зенитной ракеты с комплекса ROKETSAN FIM-92. А при раскадровке видео рядом с ракетным следом обнаруживаются в небе ещё два неизвестных шлейфа.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео, на котором заметен след от ракеты, выпущенной по российскому самолёту Су-24 в небе над сирийским Идлибом. Как утверждают СМИ, этот выстрел произвели боевики, поддерживаемые Турцией. Боевики использовали для этих целей переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК). Всё это происходит на фоне наступления боевиков на город Найраб.