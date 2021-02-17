Ракетовоз «Всеволод Бобров» пополнит Черноморский флот

https://static.news.ru/photo/b5e3ff9c-717f-11eb-bf5a-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool / globallookpress

Скоро в расположение Черноморского флота поступит самое многофункциональное российское судно «Всеволод Бобров». Оно необходимо для тылового обеспечения флота и может нести самые разные грузы, включая боеприпасы.

Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Объединённую судостроительную корпорацию, судно проекта 23120 проёдет заводские ходовые испытания в марте 2021 года.

В сферу ответственности «Всеволода Боброва» помимо перевозки грузов также входят спасательные работы в сложных погодных условиях. Он станет вторым судном этого проекта в ВМФ России. До него в распоряжение Севфлота передали в 2018 году головной корабль «Эльбрус».

Он отправился в кругосветное плавание на 175 дней уже в 2019-м. Его сопровождал отряд боевых кораблей, в составе которого был новейший фрегат «Адмирал Горшков».

В проекте 23120 находятся корабли, которые способны находиться в море до 60 суток подряд. Их оборудуют 50-тонными электрогидравлическими кранами для погрузки. На палубе можно разместить машины, контейнеры и другие грузы.

Как ранее писал NEWS.ru, Пентагон не исключил, что США продолжат размещать свои стратегические бомбардировщики B-1 в Норвегии, пусть даже временно. Точные даты и число самолётов названы не были, но американцы готовы сделать это «в любое время», подчеркнул начальник штаба ВВС США, генерал Чарльз Браун.