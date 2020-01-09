https://static.news.ru/photo/defc9c04-32ec-11ea-bd78-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

Во время заседания Путин заявил, что ВМФ нуждается в увеличении доли современного вооружения до 70%. Президент считает необходимым не только достижения такого уровня, но и его регулярное поддержание.

Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники, — цитирует российского лидера ТАСС.

Также президент подчеркнул, что ВМФ является важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны.

В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав, — подытожил президент.

NEWS.ru сообщал ранее, что ВМФ России получит на вооружение атомную подлодку проекта «Ясень-М». Она может погружаться на глубину до 520 м и развивать подводную скорость в 31 узел.