Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

Во время заседания Путин заявил, что ВМФ нуждается в увеличении доли современного вооружения до 70%. Президент считает необходимым не только достижения такого уровня, но и его регулярное поддержание. 

Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники, — цитирует российского лидера ТАСС. 

Также президент подчеркнул, что ВМФ является важнейшей составляющей обеспечения национальной обороны. 

В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны, как одной из ведущих морских держав, — подытожил президент.

NEWS.ru сообщал ранее, что ВМФ России получит на вооружение атомную подлодку проекта «Ясень-М». Она может погружаться на глубину до 520 м и развивать подводную скорость в 31 узел.

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