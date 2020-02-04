https://static.news.ru/photo/83406bac-4750-11ea-8c11-fa163e074e61_660.jpg Протоиерей Дмитрий Смирнов Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов обосновал необходимость освящать ядерное оружие. Он назвал вооружение спасением российского народа и его культуры. Так Смирнов отреагировал на предложение РПЦ отказаться от проведения обряда с некоторыми видами оружия.

Нет, не поддерживаю. Существование России как государства и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у наших силовых структур. Совсем не плохо, что оно благословляется церковью. Это защита народа, наших храмов, нашей культуры, — цитирует священника радиостанция «Говорит Москва».

Смирнов подчеркнул, что отказ от ядерного вооружения может привести к исчезновению российской нации. Россия, по мнению церковника, использует оружие только в оборонительных целях.

А мы за мир, мы ни на кого не нападаем. Они боятся ответного удара, вот и всё, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев рассказал, что священники в Москве будут еженедельно служить молебен о спасении от эпидемии коронавируса.