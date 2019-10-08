https://static.news.ru/photo/f916cca8-e9a0-11e9-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сборка истребителей Су-34 в Новосибирске может быть прекращена. Производство планируют перенести в Комсомольск-на-Амуре.

Это связано с тем, что новосибирский завод (НАЗ, входит в АФК «Сухой») практически завершил исполнение крупного контракта, а новое соглашение — более скромное, поэтому оставлять его в нынешних цехах, скорее всего, сочтут нецелесообразным, пишут « Ведомости » со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.

Контракт НАЗ с Минобороны от 2012 года предусматривал сборку 92 самолётов на сумму около 100 млрд рублей. В общей сложности завод построил 132 единицы Су-34.

Новый заказ вдвое «тоньше» прежнего — на 48 машин. Его предполагается подписать в конце 2019-го — начале 2020 года. И сейчас вопрос заключается в том, стоит ли содержать производство полного цикла в Новосибирске либо его логичнее перевести на основную площадку АФК «Сухой» в Комсомольске-на-Амуре.

В НАЗе, где уже собирают элементы конструкции для Sukhoi SuperJet и Ту-160, могут оставить только агрегатное производство. В дальнейшем там возможна сборка ударных беспилотников «Охотник».

Ранее, как писал News.ru, ВВС Бельгии, входящие в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, опубликовали сделанную в полёте фотографию истребителя Су-34 в тепловизионном прицеле.