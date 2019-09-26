https://static.news.ru/photo/3792439e-e114-11e9-be4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полёт с новейшим истребителем Су-57. В ходе пробных манёвров было отработано взаимодействие между воздушными судами, сообщили в Министерстве обороны.

Задачей теста было проверить возможности по расширению радиолокационного поля истребителя и опробовать системы целеуказания для применения средств поражения. Полёт проходил в автоматизированном режиме и продолжался более получаса, уточнили в ведомстве.

«Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий. Они делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. Беспилотник оснащён аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее, как писал News.ru, в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявляли, что серийные поставки «Охотника» Российской армии начнутся в 2025 году. Перед этим пройдут испытания аппарата в ударном варианте с различным вооружением.